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Yonhap: США и Южная Корея приняли новую стратегию сдерживания КНДР

Yonhap: США и Южная Корея приняли новую стратегию сдерживания КНДР

В понедельник, 13 ноября текущего года на встрече министра обороны Южной Кореи Сина Вон Сика и главы Пентагона Ллойда Остина в Сеуле была принята новая стратегия сдерживания КНДР, сообщает агентство Рёнхап.

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