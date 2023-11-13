Yonhap: США и Южная Корея приняли новую стратегию сдерживания КНДР

В понедельник, 13 ноября текущего года на встрече министра обороны Южной Кореи Сина Вон Сика и главы Пентагона Ллойда Остина в Сеуле была принята новая стратегия сдерживания КНДР, сообщает агентство Рёнхап.
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