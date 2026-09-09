Погода в Москве: сколько продлится бабье лето и когда вернутся дожди

В Московский регион пришло бабье лето, которое задержится на неделю. Об этом рассказал 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
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