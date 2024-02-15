Участок пермской трассы сузили до одной полосы

Движение автомобилей на Пермской трассе сегодня ограничено, там работают дорожники. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, на 341-м км федеральной автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург в Первоуральском районе дорожные службы проводят работу по очистке светоотражающих элементов.