В Вельском районе у деревни Шиловская в пруду утонул рыбак

Тело 43-летнего мужчины местные жители обнаружили вечером седьмого мая. По предварительной информации, он был пьянПресс-служба регионального управления СУСК сообщает, что предварительная причина его смерти — утопление в воде.
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