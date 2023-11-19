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«Письмо тотемами»: тайна зашифрованного послания Ленина

«Письмо тотемами»: тайна зашифрованного послания Ленина

Страсть к конспирации у Владимира Ильича проявилась еще в детстве. В возрасте 12 лет Ленин отправил своему приятелю Борису Фармаковскому письмо, составленное из тотемных символов, которое не могут расшифровать даже современные ученые.

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Комментарии
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ВП
Валерий Протасов
Ну, и где же расшифровка?
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