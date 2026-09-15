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Холодильник незамужней женщины

Холодильник незамужней женщины

Утро, которое начиналось с открытой дверцы Вера жила одна уже шестой год. Она снимала небольшую двухкомнатную квартиру на пятом этаже старого дома, где зимой из окон немного дуло, а летом во дворе до позднего вечера разговаривали соседи.

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