"Мамы-героини", будут получать миллион рублей без каких-либо заявлений

С 2027 года государство автоматически выплатит по 1 миллиону рублей "Матерям-героиням".С 2027 года для матерей, удостоенных почётного звания "Мать-героиня", наступит долгожданное облегчение: государство начнёт автоматически перечислять им единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.
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