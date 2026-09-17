"Мамы-героини", будут получать миллион рублей без каких-либо заявлений

С 2027 года государство автоматически выплатит по 1 миллиону рублей "Матерям-героиням".С 2027 года для матерей, удостоенных почётного звания "Мать-героиня", наступит долгожданное облегчение: государство начнёт автоматически перечислять им единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.