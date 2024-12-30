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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Амен Томпсон повалил на паркет Тайлера Хирро. По итогам потасовки удалены четыре игрока и два тренера

На последней минуте встречи Амен Томпсон из «Рокетс» грубо повалил на паркет защитника «Хит» Тайлера Хирро.

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