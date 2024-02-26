Макрон: В НАТО обсудили отправку войск на Украину, консенсус не достигнут

Французский лидер Эммануэль Макрон поделился сведениями о том, что представители правительств держав Запада провели переговоры относительно того, следует ли посылать подразделения Вооружённых сил на украинскую территорию.
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