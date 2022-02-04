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Федоров, Нестеров и Кузьменко пропустили первую тренировку сборной России в Пекине из-за сомнительных тестов на ковид

Ассистент главного тренера сборной России Сергей Федоров пропустил первую тренировку национальной команды в Пекине из-за сомнительного теста на коронавирус.

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