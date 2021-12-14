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В Поволжье пытаются обанкротить бетонный завод

В Поволжье пытаются обанкротить бетонный завод

Арбитраж Пензенской области 13 января 2022 года начнёт рассмотрение иска о несостоятельности, поданного кредитором к ООО «Бетонный завод «Терновский», которое работает в сфере производства изделий из бетона для использования в строительстве.

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