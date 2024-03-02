Минфин не получал запрос о допфинансировании самолетов МС-21 и SJ-100

Министерство финансов Российской Федерации сообщило, что в ведомство не поступал вопрос о необходимости выделения дополнительного финансирования для ряда отечественных самолетов, сроки поставок которых изменились.
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