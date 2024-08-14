США и Китай могут объединиться в космических исследованиях

Недавняя миссия Китая по извлечению образцов с обратной стороны Луны вновь оживила дискуссии о потенциальном сотрудничестве США и Китая в области космических исследований, особенно в решении таких глобальных проблем, как изменение климата.
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