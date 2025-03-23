Пятая колонна в системе образования

Русские школьники остались без Крыма. Открыли мы недавно задание «Учимся читать карту» в рабочей тетради для учеников вторых классов русской школы: внимательно смотрим и .
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