Диетолог Журавлева: в креме тортов и пирожных содержатся опасные трансжиры

Торты, пирожные и другие кондитерские изделия с кремом могут причинить здоровью серьезный вред. В первую очередь они противопоказаны диабетикам, детям и мужчинам в возрасте старше 50 лет с гипертонией или атеросклерозом, рассказала диетолог Полина Журавлева Общественной Службе Новостей.