Диетолог Журавлева: в креме тортов и пирожных содержатся опасные трансжиры

Торты, пирожные и другие кондитерские изделия с кремом могут причинить здоровью серьезный вред. В первую очередь они противопоказаны диабетикам, детям и мужчинам в возрасте старше 50 лет с гипертонией или атеросклерозом, рассказала диетолог Полина Журавлева Общественной Службе Новостей.
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