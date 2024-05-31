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В Турции озаботились безопасностью премьера Армении Никола Пашиняна

В Турции озаботились безопасностью премьера Армении Никола Пашиняна

Безопасность Никола Пашиняна должны обеспечивать бойцы турецкого спецназа. Об этом заявил в эфире турецкого Sozcu TV известный общественный деятель, главный редактор сайта Independent Turkce Невзет Чичек.

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