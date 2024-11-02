НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

Ловчев о матче ЦСКА – «Спартак»: «Хотел смотреть футбол, а тут бои без правил. Ноль ударов в створ за 90 минут – это футбол?»

Красно-белые одержали победу со счетом 2:0 в матче 14-го тура Мир РПЛ.  Защитник ЦСКА Виллиан Роша был удален с поля за участие в потасовке – он ударил кулаком в лицо Срджану Бабичу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх