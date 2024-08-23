Что снято: стартовала Московская международная неделя кино

23 августа в столице состоялось официальное открытие Московской международной недели кино, на протяжении которой на разных площадках будут проходить кинопоказы, фестивали, мастер-классы, лекции, экскурсии, практикумы и мероприятия в рамках деловой программы.
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