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Слот о 4:0 с «Байером»: «Ливерпуль» пошел на риск, в 1-м тайме угрозы нашим воротам не было. Иногда сильный форвард лучше того, кто быстрее»

«Ливерпуль» победил на «Энфилде» со счетом 4:0 в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. «Я не знаю, было ли это связано с интенсивностью игры, но мы пошли на больший риск.

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