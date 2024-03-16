7 новостей
Новости РязаниВ этот деньНовости мираГороскоп
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7 новостей

385 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Shura
    Крысину Обрыгайтэ не пустили в Кремль, приятная новость.Орбакайте в после...
  • Эльдар Алиев
    🤬🤬🤬🤬🤦‍♂️В Ярославле подро...
  • александр муравьев
    Второй объявляют и второй раз тишина. Район ОКБ.В Рязани прозвуча...

Ширвиндт перед смертью сделал заявление об элите России

Незадолго до смерти актера Александра Ширвиндта журналисты МК задали ему вопрос об элите России. Артиста попросили прокомментировать заявление Владимира Путина о том, что формировать новую элиту страны будут в первую очередь из участников СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх