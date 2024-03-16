Ширвиндт перед смертью сделал заявление об элите России

Незадолго до смерти актера Александра Ширвиндта журналисты МК задали ему вопрос об элите России. Артиста попросили прокомментировать заявление Владимира Путина о том, что формировать новую элиту страны будут в первую очередь из участников СВО.
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