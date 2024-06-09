Большой театр выступит в Уфе с оперным и балетным гала-концертами

В 2024 году Уфа отмечает 450-летие со дня основания. В декабре 2023 года Башкирскому театру оперы и балета присвоили звание академического, что стало возможным благодаря успешным выступлениям на сценах Большого театра в рамках проекта «Большие гастроли» Министерства культуры РФ, сообщается в ТГ-канале Большого театра.