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Газета «Культура»

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Большой театр выступит в Уфе с оперным и балетным гала-концертами

Большой театр выступит в Уфе с оперным и балетным гала-концертами

В 2024 году Уфа отмечает 450-летие со дня основания. В декабре 2023 года Башкирскому театру оперы и балета присвоили звание академического, что стало возможным благодаря успешным выступлениям на сценах Большого театра в рамках проекта «Большие гастроли» Министерства культуры РФ, сообщается в ТГ-канале Большого театра.

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