Детей, чьи родители нарушают решение суда и без уважительных причин не платят алименты, предлагают обеспечивать за счет государственного алиментного фонда.
Останина предложила создать государственный алиментный фонд
Комментарии
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Ингерман Ланская
очередная идея-фикс от камуноидов
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18 час.
TB
Tatiana Boukina
Всё равно не создадут такой фонд. Особенно сейчас, когда государству ни на что не хватает. Спасибо, хоть одиночкам какие-то копейки подбрасывают.
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17 час.
Olga Chuhutina
Совсем дуду.
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16 час.
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