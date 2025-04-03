Почему Трамп не ввёл пошлины против России - глава Минфина США ответил лично: "Верно?"

Пока в Европе пытаются оправиться от неожиданного решения Вашингтона о введении серьёзных пошлин в отношении ЕС и не только, журналисты атаковали представителей властей Соединённых Штатов с вопросом, почему же против России не введены подобные меры? Ответ дал лично глава Минфина США Скотт Бессент.