Сотрудник СГУГиТ получил правительственный грант

Лауреатом конкурса грантов стал Алексей Александрович Колесников – к.т.н., доцент кафедры картографии и геоинформатики с темой исследования «Разработка и создание атласа по дисциплине «Окружающий мир» для начальной школы».
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