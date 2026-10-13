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На развитие Севморпути потратят более 253 млрд за три года

Более 253 млрд рублей потратят на развитие Северного морского пути до 2023 года. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта Константин Пашков на Международной выставке и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа.

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