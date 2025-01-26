Эндокринолог перечислила первые симптомы сахарного диабета

Среди них — частое мочеиспускание и сильная жажда Сухость во рту, повышенный аппетит, усталость, частые простудные заболевания и ухудшение зрения могут быть первыми симптомами сахарного диабета, сообщила РИА Новости эндокринолог Анна Невольникова.
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