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Дэвин Хейни: «Я не дерусь в проходных боях. Ломаченко и Прогрейс за один год – другие парни так не делают»

«Я не пользуюсь проходными боями. Ломаченко и Прогрейс за один год. другие парни такого не делают. За трудностями приходит легкость», – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни.

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