Роналдиньо: «Месси уничтожит Францию. Он больше чем футболист»

Роналдиньо: «Месси уничтожит Францию. Он больше чем футболист»

Роналдиньо считает, что Аргентина победит в финале ЧМ-2022. – Вы очень активно поддерживали Аргентину в полуфинале с хорватами.

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