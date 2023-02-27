В Госдуме предложили обязать чиновников проходить курсы военной подготовки

Депутат Анатолий Выборный считает, что госслужащие (особенно в приграничье) в итоге лучше ориентировались бы в условиях СВОДепутат Госдумы Анатолий Выборный обратился в кабмин с инициативой обязать чиновников пройти курсы военной подготовки.