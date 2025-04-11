Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 549 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лейла Турманова
    Ситуация да, не стоит на месте, рынок автомобилей подвижен, кто-то уходит с рынка, кто-то приходит. Например, китайск...Hазваны шесть кит...
  • vagas Karlito
    Какие шансы! Вот если бы все команды   до конца  чемпионата были уровнем Зенита то можно было ждать! А так  нужно со ...Экс-футболист Глу...
  • Андрей Зарубкин
    Когда начали поставлять в Бразилию автомашины Камаз, пришлось платить за использование торговой марки "Камаз". Ее зар..."Москвич" закрепи...

Бекстрем подарил Овечкину живого козла

Бекстрем подарил Овечкину живого козла

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Никлас Бекстрем, отдавший наибольшее количество голевых передач на одноклубника Александра Овечкина, подарил россиянину живого козла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх