Бекстрем подарил Овечкину живого козла

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Никлас Бекстрем, отдавший наибольшее количество голевых передач на одноклубника Александра Овечкина, подарил россиянину живого козла.
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