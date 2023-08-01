Осень выдалась тихой и нежной,Удивляя неверным теплом,Рассыпалась легко и небрежноНа асфальте желтеющим сном.
ОКТЯБРЬ (Сергей Лохов 22.10.1961-31.08.2023)
Комментарии
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Елена НН
Без Тебя эта осень... Впервые... Ты - по лесенке, в небеса... О Тебе забывают живые, И всё реже друзей голоса, Ждёт гитара, тоскует без песен, Не звучат диалоги стихов. Помнишь, брат, мы с тобой на "мир.тесен" Рифмовали не кровь и любовь, А доверие и откровение Были первые наши слова, В них дыхание, как вдохновение, Тонкокожее чувство родства.
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8 час.
Елена НН
стихотворение "Октябрь" Сергей опубликовал на сайте 11 лет назад, 7 октября 2012 года. Нас тогда на сайте было много, а ребят 1961 года рождения больше всего. Лена Азанова, Ольга Витман, Сергей Лохов, Алексей Мирошников... Хорошее было время для всех нас. Столько диалогов в стихах родилось...
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7 час.
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