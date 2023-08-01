ОКТЯБРЬ (Сергей Лохов 22.10.1961-31.08.2023)

Елена НН

Без Тебя эта осень... Впервые... Ты - по лесенке, в небеса... О Тебе забывают живые, И всё реже друзей голоса, Ждёт гитара, тоскует без песен, Не звучат диалоги стихов. Помнишь, брат, мы с тобой на "мир.тесен" Рифмовали не кровь и любовь, А доверие и откровение Были первые наши слова, В них дыхание, как вдохновение, Тонкокожее чувство родства.