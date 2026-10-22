Генеральный секретарь ФФККР Александр Коган сообщил, что у Евгения Семененко есть виза в Финляндию. «Евгений Семененко не выступит на этапе Гран‑при в Канаде из‑за проблем с визой, но получил приглашение на этап в Финляндии.
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