Генеральный секретарь ФФККР Александр Коган сообщил, что у Евгения Семененко есть виза в Финляндию. «Евгений Семененко не выступит на этапе Гран‑при в Канаде из‑за проблем с визой, но получил приглашение на этап в Финляндии.