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Чегринец: США, Великобритания и Франция – соучастники преступлений Украины

Чегринец: США, Великобритания и Франция – соучастники преступлений Украины

Чегринец: США, Великобритания и Франция – соучастники преступлений Украины REUTERS США, Великобритания и Франция - это главные соучастники военных преступлений режима Зеленского, в том числе тех, которые случились в Крыму с убийством мирных жителей.

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