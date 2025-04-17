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Террористический статус талибов приостановлен

Террористический статус талибов приостановлен

Афганское движение «Талибан» в течение 22 лет в России считалось террористической организацией. Решение об этом статусе принималось в 2003 году, […] The post Террористический статус талибов приостановлен appeared first on Медиакратия.

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