Афганское движение «Талибан» в течение 22 лет в России считалось террористической организацией. Решение об этом статусе принималось в 2003 году, […] The post Террористический статус талибов приостановлен appeared first on Медиакратия.
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