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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Вован и Лексус получили государственные награды

Вован и Лексус получили государственные награды

Наши бравые парни Вован и Лексус получили государственные награды. Мы рады за них - заслужили! И вообще, давно пора - работают парни, не покладая рук.

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Комментарии
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valentina sergeeva
Молодцы, парни! Поздравляю.
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20 час.
Людмила Лиханова
Отлично ! Они очень много делают для России. Спасибо им.
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11 час.

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