Наши бравые парни Вован и Лексус получили государственные награды. Мы рады за них - заслужили! И вообще, давно пора - работают парни, не покладая рук.
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