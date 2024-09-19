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Военное обозрение

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Спикер парламента Крыма: работа по оценке ущерба, нанесённого полуострову киевским режимом, будет продолжена

Спикер парламента Крыма: работа по оценке ущерба, нанесённого полуострову киевским режимом, будет продолжена

Власти Крыма продолжат работу по оценке ущерба, который Киев нанес полуострову, чтобы в нужное время предъявить необходимые документы, отметил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

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