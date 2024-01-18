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Генерал А.Лебедь: «Крещен. Во что верую - это мое дело»

Генерал А.Лебедь: «Крещен. Во что верую - это мое дело»

Воспоминания и рассуждения о вере в жизни А.И. Лебедя нашего корреспондента А.Г.Холодюка, находившегося в начале 90-х годов на военных сборах в 14-й армии, дислоцированной в Приднестровье***Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими (Мф.

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