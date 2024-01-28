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Областное совещание на базе ГУО ´Детский сад № 84 г.Бобруйска´.

Областное совещание на базе ГУО ´Детский сад № 84 г.Бобруйска´.

25 января на базе ГУО ´Детский сад № 84 г. Бобруйска´ прошло областное совещание для методистов, специалистов курирующих вопросы дошкольного образования по теме ´Об итогах работы учреждений образования, реализующих образовательную программу дошкольного образования за 2023 год´.

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