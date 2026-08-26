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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» продаст Джексона «Астон Вилле» за 65 млн фунтов с учетом бонусов. Остались последние детали

Николас Джексон продолжит карьеру в « Астон Вилле ». Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что « Челси » примет предложение бирмингемцев – 65 млн фунтов с учетом бонусов.

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