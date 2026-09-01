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Курские новости

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В Курске неизвестные перекрасили обновлённую скейт-площадку

В Курске неизвестные перекрасили обновлённую скейт-площадку

Площадку в парке КЗТЗ покрасили в розовый цвет за ночь до открытия, из-за чего несколько фигур стали непригодны для катания.

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