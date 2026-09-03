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"СберИндекс" проанализировал мобильность покупателей на Дальнем Востоке

"СберИндекс" проанализировал мобильность покупателей на Дальнем Востоке

Доля трат вне родного города для Дальнего Востока в среднем составляет 11,6%, лидируют по этому показателю Артем (23%) и Большой Камень (19%).

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