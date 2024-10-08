Франция поставит Украине истребители Mirage 2000 в первом квартале 2025 года

Франция поставит Украине истребители Mirage 2000, оснащённые новыми вооружениями типа воздух—земля и средствам радиоэлектронной борьбы, в первом квартале 2025 года, сообщил глава Минобороны республики Себастьян Лекорню.
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