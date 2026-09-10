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Царьград

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Financial Times: The Dorchester продал авто шейха за долг в £458 тыс.

Financial Times: The Dorchester продал авто шейха за долг в £458 тыс.

Лондонский отель The Dorchester добился решения суда о продаже автомобиля шейха Насера бин Абдуллы аль-Тани за неоплаченный счет в £458 тыс.

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