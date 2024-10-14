В ГД хотят наказывать за призывы к нарушению целостности России на почве религии

Политика как она есть

Депутат Госдумы Игорь Антропенко от партии «Единая Россия» предложил ввести уголовное наказание сроком до восьми лет за публичные призывы к действиям, угрожающим целостности России, если эти действия основываются на религиозных убеждениях или мотивированы религиозной ненавистью.