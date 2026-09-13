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Работаю заправщиком на АЗС, очередь огромная, но я справляюсь

Работаю заправщиком на АЗС, очередь огромная, но я справляюсь

Будильник у меня заведён на без десяти пять, хотя смена официально начинается в семь — час с лишним уходит на дорогу да на то, чтобы толком проснуться, выпить крепкого чая и завести мотоцикл, застоявшийся за ночь в холодном гараже.

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