Работаю заправщиком на АЗС, очередь огромная, но я справляюсь

Будильник у меня заведён на без десяти пять, хотя смена официально начинается в семь — час с лишним уходит на дорогу да на то, чтобы толком проснуться, выпить крепкого чая и завести мотоцикл, застоявшийся за ночь в холодном гараже.
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