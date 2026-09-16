Линия фронта на Украине сегодня 16.09.2026 года

На данной странице представлена карта линии фронта высокого качества в большом разрешении. На интерактивной карте отмечены линии соприкосновения войск РФ и ВСУ с высокой детализацией.
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