🇺🇦🇺🇸🪖 Уничтоженный украинский бронетранспортер М113 американского производства в районе села Стельмаховка ЛНР💥 #ВСУ #ЗСУ #М113 #СВО.
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🇺🇦🇺🇸🪖 Уничтоженный украинский бронетранспортер М113 американского производства в районе села Стельмаховка ЛНР💥 #ВСУ #ЗСУ #М113 #СВО.
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