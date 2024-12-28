Предновогоднее. Оптимистичное. В последние дни со стороны окружающих нас неприятелей произошло усиление психологического воздействия на наше народонаселение.
По мошенникам- 333.
Комментарии
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A
Air
Полностью согласен!!! И думаю что все 100% Россиян примут этот метод на вооружение и эти недобитые выродки будут выведены на чистую воду и добиты!!!
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17 час.
Владимир Галышев
Метод хороший, но ведь глупо полагать, что среди мошенников (и ципсошнииков) абсолютно все дебилы. 😀
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7 час.
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