Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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По мошенникам- 333.

По мошенникам- 333.

Предновогоднее. Оптимистичное. В последние дни со стороны окружающих нас неприятелей произошло усиление психологического воздействия на наше народонаселение.

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Комментарии
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A
Air
Полностью согласен!!! И думаю что все 100% Россиян примут этот метод на вооружение и эти недобитые выродки будут выведены на чистую воду и добиты!!!
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17 час.
Владимир Галышев
Метод хороший, но ведь глупо полагать, что среди мошенников (и ципсошнииков) абсолютно все дебилы. 😀
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7 час.

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