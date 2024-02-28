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next WAR

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Индийский стартап предлагает согревать солдат без батареек и источника питания

Индийский стартап предлагает согревать солдат без батареек и источника питания

Компания Parisodhana Technologies, индийский стартап со штаб-квартирой в Хайдарабаде, предлагает согревать солдат в холодную погоду с помощью своего инновационного продукта Staywarm, который выделяет тепло в течение длительного времени без необходимости использования батареек или источника питания.

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