Индийский стартап предлагает согревать солдат без батареек и источника питания

Компания Parisodhana Technologies, индийский стартап со штаб-квартирой в Хайдарабаде, предлагает согревать солдат в холодную погоду с помощью своего инновационного продукта Staywarm, который выделяет тепло в течение длительного времени без необходимости использования батареек или источника питания.