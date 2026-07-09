Группа «Звери» объявила о творческом отпуске с 2027 года

Российская рок-группа «Звери» объявила о начале творческого отпуска, который стартует с 2027 года. Лидер коллектива Роман Билык обратился к поклонникам в социальных сетях, подчеркнув, что за прошедшие годы коллектив обошёл всю страну, сыграл сотни концертов и разделил с фанатами незабываемые моменты.